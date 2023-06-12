Медведев поздравил россиян с днем рф на украинском языке, нарисовав флаг в центре Киева (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", скандальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с днем россии на украинском языке. Поздравление экс-президент рф выложил в своем telegram-канале.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
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Ранее Медведев прокомментировал на немецком языке планы концерна Rheinmetall о совместном производстве на территории Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — представители американского Института изучения войны (ISW), анализируя боевые действия последнего времени в Украине, отметили, что ВСУ проводят сверхсложную тактическую операцию, а продвижение вперед осложняется отсутствием поддержки с воздуха. При этом они уничтожают такое важное для россиян вооружение как тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек", несут оккупанты серьезные потери и в живой силе. На этом фоне всё сильнее разворачивается и информационная борьба вокруг украинского контрнаступления. О чём говорит происходящее в военном, военно-политическом, военно-информационном смысле? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, почему Россия пытается преуменьшить успех контрнаступательных операций ВСУ.
Ранее "Комментарии" писали — что начало происходить в Минобороны РФ на фоне наступления ВСУ: ответ британской разведки.
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