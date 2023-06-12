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Медведев поздравил россиян с днем рф на украинском языке, нарисовав флаг в центре Киева (ФОТО)

В день россии экс-президент россии Дмитрий Медведев решил похвастаться мастерством фотошопа, изобразив российский флаг на Майдане Независимости

сегодня, 11:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", скандальный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с днем россии на украинском языке. Поздравление экс-президент рф выложил в своем telegram-канале.

Медведев поздравил россиян с днем рф на украинском языке, нарисовав флаг в центре Киева (ФОТО)

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Майдан Независимости. Скоро-площадь России", — подписал Медведев фото на украинском, на которой изображена центральная площадь Киева Майдан Независимости (Незалежности). На изображении написано "С днем России!".


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Ранее Медведев прокомментировал на немецком языке планы концерна Rheinmetall о совместном производстве на территории Украины. 

"Прошу Вас выслать точные координаты будущего завода", — заявил он в своем twitter-аккаунте, намекая, что страна-агрессор попытается нанести по нем прицельный удар ракетами.

Читайте также на портале "Комментарии" — представители американского Института изучения войны (ISW), анализируя боевые действия последнего времени в Украине, отметили, что ВСУ проводят сверхсложную тактическую операцию, а продвижение вперед осложняется отсутствием поддержки с воздуха. При этом они уничтожают такое важное для россиян вооружение как тяжелая огнеметная система (ТОС) "Солнцепек", несут оккупанты серьезные потери и в живой силе. На этом фоне всё сильнее разворачивается и информационная борьба вокруг украинского контрнаступления. О чём говорит происходящее в военном, военно-политическом, военно-информационном смысле? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США объяснили, почему Россия пытается преуменьшить успех контрнаступательных операций ВСУ.

Ранее "Комментарии" писали — что начало происходить в Минобороны РФ на фоне наступления ВСУ: ответ британской разведки.

Медведев поздравил россиян с днем рф на украинском языке, нарисовав флаг в центре Киева (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/337
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