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Медведев презирает МУС: пригрозил странам, которые отважатся арестовать Путина

Медведев пригрозил, что арест Путина может привести к серьезным последствиям.

сегодня, 09:12
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина "говённой бумажкой". Кроме того, российский политик пригрозил странам, которые согласятся арестовать российского диктатора.

Медведев презирает МУС: пригрозил странам, которые отважатся арестовать Путина

Дмитрий Медведев угрожает арестующим Путина странам. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев отреагировал на критику ЕС по решению Монголии не выполнять обязательства МУС для ареста Путина, прилетевшего 2 сентября в Улан-Батор.

"Евросоюз выразил Монголии "беспокойство" в связи с визитом президента России Владимира Путина. Типа, если подписали юридически ничтожный устав МУС – выполняйте. Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении", — заявил Медведев.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ продолжил свою пропагандистскую тираду и пригрозил странам, которые согласятся выполнить обязательства перед Международным уголовным судом и арестуют Путина.

"Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного "суда" больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается выполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говённой бумажки", — добавил Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина пригрозила Монголии из-за визита Путина. В МИД Украины считают, что невыполнение обязательств арестовать российского диктатора делает Улан-Батор ответственным за преступления Путина.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле отреагировали на возможный арест Путина в Монголии. По словам представителя Путина, Москва во всем договорилась с Улан-Батором по поводу визита главы Кремля в Монголию.



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