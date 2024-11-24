Медведев пригрозил ЕС «Орешником»: требует бросить Украину

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз высказался о применение гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении.

Дмитрий Медведев

"Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны", — заявил Медведев.

По его словам, в ответ на применение "Орешника" западные СМИ наперебой предлагают США наделить Украину атомным оружием. Медведев добавил, что в ответ, РФ может подумать над тем, кому потенциально из врагов США Кремль мог бы передать свои ядерные технологии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия ударила по Днепру новой ракетой. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что речь идет о так называемой ракете "Орешник".

Путин отметил, что "Орешник" является баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, она создана на основе "новейших разработок" и не является модернизацией советских систем. Диктатор также утверждал, что у России есть "запасы" таких ракет. Однако украинская разведка ранее сообщала, что на вооружении армии РФ находится всего около десятка таких ракет. Путин заявил, что массированное применение "Орешника" вместе с другими ракетами может придать ему значение, сопоставимое с оружием стратегического уровня, хотя сам "Орешник" не является оружием массового поражения, а относится к высокоточному оружию.



