logo

BTC/USD

95970.19

ETH/USD

3307.12

LTC/USD

93.50

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев пригрозил ЕС «Орешником»: требует бросить Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев пригрозил ЕС «Орешником»: требует бросить Украину

Медведев заявил, что если в ЕС хотят обезопасить себя от ударов РФ, то должны прекратить помогать Украине

сегодня, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз высказался о применение гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении.

Медведев пригрозил ЕС «Орешником»: требует бросить Украину

Дмитрий Медведев

"Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны", — заявил Медведев.

По его словам, в ответ на применение "Орешника" западные СМИ наперебой предлагают США наделить Украину атомным оружием. Медведев добавил, что в ответ, РФ может подумать над тем, кому потенциально из врагов США Кремль мог бы передать свои ядерные технологии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия ударила по Днепру новой ракетой. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что речь идет о так называемой ракете "Орешник".

Путин отметил, что "Орешник" является баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, она создана на основе "новейших разработок" и не является модернизацией советских систем. Диктатор также утверждал, что у России есть "запасы" таких ракет. Однако украинская разведка ранее сообщала, что на вооружении армии РФ находится всего около десятка таких ракет. Путин заявил, что массированное применение "Орешника" вместе с другими ракетами может придать ему значение, сопоставимое с оружием стратегического уровня, хотя сам "Орешник" не является оружием массового поражения, а относится к высокоточному оружию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/medvedev_telegram/545
Теги:

Новости

Все новости