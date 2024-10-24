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Медведев пригрозил Польше: они "нарываются на неприятности"

Дмитрий Медведев прокомментировал закрытие генерального консульства России в Познани.

сегодня, 15:15
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Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение Польши закрыть российское консульство в Познани. Российский политик пригрозил полякам и заявил, что они "нарываются на неприятности". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ. 

Медведев пригрозил Польше: они "нарываются на неприятности"

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев бурно отреагировал на решение Польши закрыть генконсульство в Познани.

"Эти поляки нарываются на неприятности. Они закрывают наше консульство и подумывают о высылке нашего посла", – написал Дмитрий Медведев в Twitter.

Также Медведев заявил, что поляки совершают "скорое правосудие" вспомнив об убитом в 1918 году в Москве немецком после Вильгельме фон Мирбахе.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии российского консульства в Познани. По его словам, решение было принято после того, как польская прокуратура представила убедительные доказательства попыток диверсий, за которыми стояла внешняя разведка России. Сикорский отметил, что сотрудники посольства РФ будут объявлены как персоны нон грата в Польше.

"Как министр иностранных дел, мой долг – решительно реагировать. Первый шаг – закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, мы защищаем поляков", – сказал Сикорский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше возмутились украинцам, которые отдыхают в элитных гостиницах и ездят на дорогих авто.

Также "Комментарии" писали об угрозах Медведева добиваться унижения и разпада Соединенных Штатов.



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