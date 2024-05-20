Медведев пригрозил смертью президенту Украины Владимиру Зеленскому

Российский политик Дмитрий Медведев отреагировал на то, что каденция президента Украины Владимира Зеленского должна была закончиться в мае при нормальных условиях. По его словам, "потеря легитимности" Зеленского ничего не изменит для России, а президент Украины должен быть отдан под суд или убит.



Медведев угрожает смертью Зеленскому. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в своем пропагандистском сообщении заявил, что Владимир Зеленский для России остается военной целью.

"Он и так возглавляет враждебный политический режим России, ведущий с нами войну. А руководители стран, ведущие войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник и потеря "официального" статуса ничего не меняет", — сказал Медведев.

Российский политик в который раз использует нарративы Кремля и называет Владимир Зеленского "преступником", которого, по его словам, нужно отдать суду. Кроме того, Медведев пригрозил убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Дальнейшая судьба Зеленского нам не безразлична. Он должен быть пойман и предан суду за преступления против граждан России и украинцев. В случае невозможности доставки такого "преступника" должны применяться правила, практикуемые для террористов. Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру", – добавляет Медведев.

Степана Бандеру убил 15 октября 1959 года Богдан Сташинский агент КГБ Богдан Сташинский, выстреливший из специального пистолета струей раствора цианида калия в лицо украинскому деятелю.

Отметим, что, несмотря на заявления Медведева о якобы нелегитимности Владимира Зеленского, по закону полномочия президента продолжаются, пока не будет избран его преемник. Кроме того, по закону Украины о "Правовом режиме военного положения" запрещено проводить выборы во время действия военного положения.

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