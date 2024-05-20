Медведев пригрозил смертью президенту Украины Владимиру Зеленскому

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Slava Kot
Российский политик Дмитрий Медведев отреагировал на то, что каденция президента Украины Владимира Зеленского должна была закончиться в мае при нормальных условиях. По его словам, "потеря легитимности" Зеленского ничего не изменит для России, а президент Украины должен быть отдан под суд или убит.
Медведев угрожает смертью Зеленскому. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев в своем пропагандистском сообщении заявил, что Владимир Зеленский для России остается военной целью.
Российский политик в который раз использует нарративы Кремля и называет Владимир Зеленского "преступником", которого, по его словам, нужно отдать суду. Кроме того, Медведев пригрозил убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Степана Бандеру убил 15 октября 1959 года Богдан Сташинский агент КГБ Богдан Сташинский, выстреливший из специального пистолета струей раствора цианида калия в лицо украинскому деятелю.
Отметим, что, несмотря на заявления Медведева о якобы нелегитимности Владимира Зеленского, по закону полномочия президента продолжаются, пока не будет избран его преемник. Кроме того, по закону Украины о "Правовом режиме военного положения" запрещено проводить выборы во время действия военного положения.
Также "Комментарии" писали о Медведеве, пригрозившем ядерной катастрофой сразу трем странам.
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Ігор
сегодня, 15:16
Герою Росії нічого не загрожує, а було б гарно щоб уся лінія обірвалась разом з ним, як на Гітлера. Потрібно оголосити в розшук і знищувати.