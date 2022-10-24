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Медведев принялся убеждать, что в России оружие не кончается

Медведев убеждает, что в России не заканчивается вооружение

сегодня, 18:11
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Автор:

Лиля Воробьева

В РФ принялись убеждать, что у них не кончается оружие. Так, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у них все больше оружия. Об этом он написал в своем Telegram.

Медведев принялся убеждать, что в России оружие не кончается

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Читая враждебную аналитику, неоднократно встречал утверждение, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все израсходовали", — заявил кремлевский политик.

Медведев заявил, что, несмотря на заявления западных разведок, все совсем наоборот, выпуск специальной техники, вооружений и "кратно" увеличивается по всем направлениям: от танков и пушек до ракет и дронов. "Ждите!" – пригрозил бывший президент РФ.

Кроме того, он сообщил, что побывал на "Уралвагонзаводе", где проверил выпуск танков, и обсудил ускорение поставок техники в войска для войны в Украине.

А еще — Медведев намекнул, что тех, кто не справится с государственным заказом, ожидает уголовная ответственность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева . СБУ объявила в розыск бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства. Санкции ст. 110 ч. 2 предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за решеткой.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Медведев угрожает началом Третьей мировой и исчезновением украинцев. Бывший президент РФ, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение о вступлении Украины в НАТО. Кремлевский пропагандист заявил, что украинская заявка ускорит начало третьей мировой войны.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/198
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