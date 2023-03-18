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Медведев призывает американцев совершить переворот и свергнуть Байдена

Российский политик Дмитрий Медведев призвал свергнуть режим Байдена в США и назвал его "коррумпированным безумным свиноукрофилом".

сегодня, 18:13
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Автор:

Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение экс-президента США Дональда Трампа, который сказал, что в скором времени его будут судить. Российский политик призвал свергнуть "тиранию Вашингтона" и "отправить на свалку" семью Байденов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети экспрезидента РФ Медведева.

Медведев призывает американцев совершить переворот и свергнуть Байдена

Экспрезидент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что 21 марта его арестуют по делу из-за интимных отношений с женщинами. Подозревается, что американский политик платил деньги за молчание. Кроме того, Трамп призвал своих поклонников прийти на акции протеста.


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На подобные сообщения из США резко отреагировал российский политический деятель Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что Запад хотел посадить Путина, а теперь ловит своих лидеров, кроме того Медведев призывает американцев к протестам против действующей власти.

"Дураки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на зловонную свалку истории коррумпированных сумасшедших свиноукрофилов — отца и сына Байденов!" сохранности РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о готовности к мирным переговорам с Украиной, однако отвергли "формулу мира" Владимира Зеленского и назвали свои условия.

Также "Комментарии" писали, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Эксперты указали, какое это имеет значение для Украины




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/282
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