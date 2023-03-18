Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение экс-президента США Дональда Трампа, который сказал, что в скором времени его будут судить. Российский политик призвал свергнуть "тиранию Вашингтона" и "отправить на свалку" семью Байденов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети экспрезидента РФ Медведева.



Экспрезидент России Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что 21 марта его арестуют по делу из-за интимных отношений с женщинами. Подозревается, что американский политик платил деньги за молчание. Кроме того, Трамп призвал своих поклонников прийти на акции протеста.

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На подобные сообщения из США резко отреагировал российский политический деятель Дмитрий Медведев. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что Запад хотел посадить Путина, а теперь ловит своих лидеров, кроме того Медведев призывает американцев к протестам против действующей власти.

"Дураки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на зловонную свалку истории коррумпированных сумасшедших свиноукрофилов — отца и сына Байденов!" сохранности РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заявили о готовности к мирным переговорам с Украиной, однако отвергли "формулу мира" Владимира Зеленского и назвали свои условия.

Также "Комментарии" писали, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Эксперты указали, какое это имеет значение для Украины



