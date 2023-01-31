Медведев прочитал пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть (ВИДЕО)



















Дмитрий Медведев зачитал отрывки из письма Федора Тютчева, российского дипломата и поэта 19 века, на пропагандистском телевидении, чтобы продвигать мнение о том, что российские завоевания были "естественным и оправданным явлением" и добавил, что "Польша должна была погибнуть". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналистки Джулии Дэвис, мониторящей российское медиапространство.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Россия продолжает пропагандистскую политику на своем телевидении и усиливает миф о "великой России". В сеть попал отрывок из передачи, где вставал вопрос взаимоотношений с точки зрения русской поэзии.

"Исторически Запад всегда воспринимал Россию как конкурента, пытавшегося ее разделить и покорить. Возможно, именно желание Запада помогло России консолидировать свои земли и объединить народ", – сказала в начале эфира российская ведущая Олеся Лосева.

Далее следует запись главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, читающего отрывок из письма российского поэта и дипломата Федора Тютчева.

"Веками европейский Запад наивно считал, что другой Европы нет и не может быть", — начал Медведев, а затем процитировал Тютчева, который писал, что "настоящая природа быстрых успехов и чрезвычайного расширения России. Начинаешь понимать, что так называемые завоевания и насилие — это самое естественное и оправданное дело, когда-либо находившееся в истории, это было просто большое объединение".

В письме Тютчев пишет, что "становится также понятным, почему одна за другой разрушались от рук России все неестественные препятствия на ее пути", и добавляет, "почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь, конечно, не об исконной польской национальности, не дай Бог, а о навязанной ей фальшивой цивилизации и фальшивой национальности", — продолжает Медведев.

В конце российские пропагандисты добавляют, что "времена проходят, а классика остается классикой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции жителей Москвы на поставку западных танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по уровню коррупции. Украина улучшила свои показатели, а Россия добивается дна рейтинга в Европе.

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