Медведев прочитал пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть (ВИДЕО)

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Slava Kot
Дмитрий Медведев зачитал отрывки из письма Федора Тютчева, российского дипломата и поэта 19 века, на пропагандистском телевидении, чтобы продвигать мнение о том, что российские завоевания были "естественным и оправданным явлением" и добавил, что "Польша должна была погибнуть". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналистки Джулии Дэвис, мониторящей российское медиапространство.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Россия продолжает пропагандистскую политику на своем телевидении и усиливает миф о "великой России". В сеть попал отрывок из передачи, где вставал вопрос взаимоотношений с точки зрения русской поэзии.
Далее следует запись главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, читающего отрывок из письма российского поэта и дипломата Федора Тютчева.
В письме Тютчев пишет, что "становится также понятным, почему одна за другой разрушались от рук России все неестественные препятствия на ее пути", и добавляет, "почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь, конечно, не об исконной польской национальности, не дай Бог, а о навязанной ей фальшивой цивилизации и фальшивой национальности", — продолжает Медведев.
В конце российские пропагандисты добавляют, что "времена проходят, а классика остается классикой".
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