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Медведев прочитал пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть (ВИДЕО)

Российские СМИ используют для своей пропаганды классиков своей литературы. Экспрезидент России зачитал письмо российскому дипломату и поэту Федору Тютчеву.

сегодня, 16:15
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Автор:

Slava Kot








Дмитрий Медведев зачитал отрывки из письма Федора Тютчева, российского дипломата и поэта 19 века, на пропагандистском телевидении, чтобы продвигать мнение о том, что российские завоевания были "естественным и оправданным явлением" и добавил, что "Польша должна была погибнуть". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter журналистки Джулии Дэвис, мониторящей российское медиапространство.

Медведев прочитал пропагандистское письмо о том, что Польша должна была погибнуть (ВИДЕО)

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Россия продолжает пропагандистскую политику на своем телевидении и усиливает миф о "великой России". В сеть попал отрывок из передачи, где вставал вопрос взаимоотношений с точки зрения русской поэзии.

"Исторически Запад всегда воспринимал Россию как конкурента, пытавшегося ее разделить и покорить. Возможно, именно желание Запада помогло России консолидировать свои земли и объединить народ", – сказала в начале эфира российская ведущая Олеся Лосева.

Далее следует запись главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, читающего отрывок из письма российского поэта и дипломата Федора Тютчева.

"Веками европейский Запад наивно считал, что другой Европы нет и не может быть", — начал Медведев, а затем процитировал Тютчева, который писал, что "настоящая природа быстрых успехов и чрезвычайного расширения России. Начинаешь понимать, что так называемые завоевания и насилие — это самое естественное и оправданное дело, когда-либо находившееся в истории, это было просто большое объединение".

В письме Тютчев пишет, что "становится также понятным, почему одна за другой разрушались от рук России все неестественные препятствия на ее пути", и добавляет, "почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь, конечно, не об исконной польской национальности, не дай Бог, а о навязанной ей фальшивой цивилизации и фальшивой национальности", — продолжает Медведев.

В конце российские пропагандисты добавляют, что "времена проходят, а классика остается классикой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции жителей Москвы на поставку западных танков в Украину.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по уровню коррупции. Украина улучшила свои показатели, а Россия добивается дна рейтинга в Европе.



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Источник: https://twitter.com/JuliaDavisNews/status/1620128213728116736
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