Медведев проклял Сырского за то, что тот стал «бандеровским изменником»

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что у украинского генерала, новоназначенного Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть российские корни.

Медведев проклял главкома ВСУ

"Смотря на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и отвращения",

– написал Медведев в Телеграмме.

Заместителю председателя Совбеза РФ не понравилось, что Сырский не стал на сторону России в войне, а выбрал Украину.

"Сырский был советским русским офицером, а стал бандеровским изменником, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!"

– написал Медведев.

Кроме того, Медведев традиционно обвинил Запад в том, что именно он толкнул народ Украины и России "к гражданской войне".

Напомним, 8 февраля Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим ВСУ.

Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил, что сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.

Также "Комментарии" сообщали, что министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. В ходе совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были подняты вопросы: налаживание системы логистики; своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями; действенной системы ротации и отдыха подразделений.





