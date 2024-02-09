logo

BTC/USD

47428.95

ETH/USD

2494.42

LTC/USD

70.64

USD/UAH

38.05

EUR/UAH

41.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев проклял Сырского за то, что тот стал «бандеровским изменником»
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев проклял Сырского за то, что тот стал «бандеровским изменником»

Заместитель председателя Совбеза России взорвался рядом проклятий в адрес Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, поскольку считает его изменником, передает портал «Комментарии»

сегодня, 17:42
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что у украинского генерала, новоназначенного Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть российские корни.

Медведев проклял Сырского за то, что тот стал «бандеровским изменником»

Медведев проклял главкома ВСУ

"Смотря на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и отвращения",
– написал Медведев в Телеграмме.

Заместителю председателя Совбеза РФ не понравилось, что Сырский не стал на сторону России в войне, а выбрал Украину.

"Сырский был советским русским офицером, а стал бандеровским изменником, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!"
– написал Медведев.

Кроме того, Медведев традиционно обвинил Запад в том, что именно он толкнул народ Украины и России "к гражданской войне".

Напомним, 8 февраля Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим ВСУ.

Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил, что сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.

Также "Комментарии" сообщали, что министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. В ходе совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были подняты вопросы: налаживание системы логистики; своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями; действенной системы ротации и отдыха подразделений.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:37

Якось невдало він прагне замаскувати свого. Тоді нехай відмовляється від поселень, які йому буде здавати цей бандерівський зрадник. Чи там буде нормально, як програшним приймати героя за програш, щоб гнилого човна не розхитувати?


Новости

Все новости