Медведев проклял Сырского за то, что тот стал «бандеровским изменником»

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Ткачик Олеся
Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что у украинского генерала, новоназначенного Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть российские корни.
Медведев проклял главкома ВСУ
Заместителю председателя Совбеза РФ не понравилось, что Сырский не стал на сторону России в войне, а выбрал Украину.
Кроме того, Медведев традиционно обвинил Запад в том, что именно он толкнул народ Украины и России "к гражданской войне".
Напомним, 8 февраля Александр Сырский был назначен новым Главнокомандующим ВСУ.
Как рассказывал портал "Комментарии", Сырский отметил, что сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи , в частности: четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников; быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основным заданием военной логистики. При этом он подчеркнул, что жизнь и здоровье военнослужащих являются главной ценностью армии.
Также "Комментарии" сообщали, что министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. В ходе совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были подняты вопросы: налаживание системы логистики; своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями; действенной системы ротации и отдыха подразделений.
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Ігор
сегодня, 18:37
Якось невдало він прагне замаскувати свого. Тоді нехай відмовляється від поселень, які йому буде здавати цей бандерівський зрадник. Чи там буде нормально, як програшним приймати героя за програш, щоб гнилого човна не розхитувати?