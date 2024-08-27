После завершения активной части так называемой "специальной военной операции" России придется много лет выпускать оружие в значительных объемах, как это делали в СССР, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев

При этом он заявил, что "СВО" чуть ли не пошла на пользу России. По его словам, РФ якобы в кратчайшие сроки наладила производство различных вооружений. Как отметил Медведев, сейчас с поставками будто все благополучно.

"Когда началась "специальная военная операция", у нас представление о тактике ведения военных действий были совсем иные нежели сегодня. Просто война все перевернула. Появились новые виды оружия, новые способы ведения боевых действий, и это изменило вообще всю военную науку, ну и практику, конечно", — сказал Медведев.

Помимо этого, российский политик подчеркнул, что нужно провести "системную работу", чтобы сохранить "историческую память" о боевиках "СВО".

"Монументы и памятники являются прекрасным способом не дать будущим поколениям забыть о тех, кто добывал победу", — заявил Медведев.

Также он добавил, что нынешние бойцы войны против Украины являются участниками новейшей истории.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия ведет против Украины войну, которую называет "специальной военной операцией". Планировалось, что она затянется максимум на несколько месяцев и Украина "падет", но война продолжается 2,5 года и Украина не только не сдается, но начала захватывать территории России в Курской области. Тем не менее, диктатору Путину все равно на своих жителей и свои территории, он зациклился на Украине и взятии Покровска. Ради этой цели его военные погибают пачками.



