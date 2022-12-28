Медведев рассказал, как нужно поступать с россиянами, которые против войны в Украине

Граждане России, которые публично поддерживают Украину в войне против РФ, не должны иметь права на возвращение обратно на Родину. Такое мнение у себя в Телеграмм высказал одиозный российский политик, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества... Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал", – написал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что те люди, которые желают поражения РФ в войне должны не только потерять возможность возвращаться в Россию, но и зарабатывать в России, они должны быть лишены всех источников доходов в РФ, в чём бы они ни состояли.

Бывший президент РФ отметил, возвращение в Россию тех, кого он считает врагами России, должно происходить после " предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование".

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