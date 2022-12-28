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Медведев рассказал, как нужно поступать с россиянами, которые против войны в Украине

Дмитрий Медведев призвал не пускать обратно в страну россиян, которые "призывают к ее поражению" в войне против Украины

сегодня, 12:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Граждане России, которые публично поддерживают Украину в войне против РФ, не должны иметь права на возвращение обратно на Родину. Такое мнение у себя в Телеграмм высказал одиозный российский политик, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев рассказал, как нужно поступать с россиянами, которые против войны в Украине

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества... Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал", – написал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что те люди, которые желают поражения РФ в войне должны не только потерять возможность возвращаться в Россию, но и зарабатывать в России, они должны быть лишены всех источников доходов в РФ, в чём бы они ни состояли.

Бывший президент РФ отметил, возвращение в Россию тех, кого он считает врагами России, должно происходить после " предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование".

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин подписал указ о мерах в ответ на введение потолка цен на российскую нефть. Соответствующий документ запрещает поставки нефти поставлять нефть присоединившимся к ценовому эмбарго странам. Тем временем украинская власть пытается снизить риски новых ударов по нашей энергосистеме, принимая разнообразные решения, но предупреждая, что угроза массовых ракетных ударов остается. Какие главные энергетические итоги уходящего года – для Украины и России? Чего можно ожидать в новом году? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/239
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