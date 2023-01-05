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Медведев рассказал, какой подарок к Новому году Россия отправила странам НАТО

Медведев злорадствует, что Путин отправил к странам НАТО фрегат российского флота "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон"

сегодня, 16:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Фрегат российского флота "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправился из Черного моря в Атлантический океан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что судно идет к берегам стран НАТО. В свойственной для себя язвительной манере Медведев назвал этот шаг подарком к Новому году от России для стран НАТО.

Медведев рассказал, какой подарок к Новому году Россия отправила странам НАТО

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

Медведев прямо заявил, что отправка состоялась 4 января и ее цель приближение к странам НАТО и создание угрозы для США в частности.

"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", – отметил экс-президент России.

По данным Военно-морских сил Украины в Facebook, церемонию отправки "Горшкова" лично возглавил президент России Владимир Путин. Правда лично Путин не присутствовал, он включился по видеосвязи. Планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

По мнению военных, таким образом РФ пытается отвлечь внимание от неудач в войне с Украиной, в частности в Черном море.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии". Об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганонм заявил президент России Владимир Путин.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram
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