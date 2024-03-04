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Медведев рассказал, с кем Кремль готов вести переговоры о войне в Украине

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал тему переговоров между Россией и Украиной. По его словам, они возможны с новым руководством Украины и то, только при определенных условиях

сегодня, 18:46
Автор:
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Ткачик Олеся
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Дмитрий Медведев заявил, что Россия никогда не откажется "от своих земель". Вероятно, таковыми он считает те территории, которые РФ захватила и внесла в свою Конституцию. Именно поэтому, как подчеркнул Медведев, страна-агрессор может вести переговоры, если "будут признаны реалии, которые произошли на земле". При это он добавил, что эти реалии сложились благодаря действиям "доблестных вооруженных сил".

Медведев рассказал, с кем Кремль готов вести переговоры о войне в Украине

Дмитрий Медведев

В то же время Медведев усомнился в том, что украинские власти смогут вести "конструктивные переговоры".

"Таких людей там не было, нет и не будет",
— сказал Медведев.

При этом он допустил, что страна-агрессор сможет вести мирные переговоры с новыми властями в Украине и то только при условии, что они будут "признавать реалии" захватнической войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия никогда не отвяжется от Украины. Более того, он заявил, что Кремль будет добиваться того, чтобы концепция "Украина – не Россия" исчезла навсегда. При этом одиозный российский политик заявил, что Украина, безусловно, является Россией.

При этом он заявил, что война России в Украине стала вынужденным, но вполне действенным ответом на "русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет".

В то же время известно, что некоторые политики в Словакии, а также президент Турции Реджеп Эрдоган призывают организовать мирные переговоры между Украиной и Россией, поскольку война зашла в тупик и ее нужно решать с помощью дипломатии.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/948860
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