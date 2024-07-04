Более тысячи человек идут служить в российскую армию по контракту или в качестве добровольцев, утверждает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал стабильным набор в армию РФ. Фото из открытых источников

"В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединенной группировки войск в 2024 году, выполняется. Среднесуточный темп набора остается стабильным, составляет около одной тысячи человек", — заявил Дмитрий Медведева.

Как известно, разведка Великобритании назвала май самым кровавым за все время войны. По ее данным, потери россиян составили в среднем около 1200 человек в день. За май армия РФ могла потерять 31-37 тысяч военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продвинулись в районе Нью-Йорка и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Около недели назад я писал о системных проблемах и намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", — отметил Николай Мельник. .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит. "Мы хотели бы получить что-то похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил он.