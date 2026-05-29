Медведев разразился новыми угрозами: "спокойный сон закончился"

Россия почти неделю подряд не перестает угрожать и Украине, и странам Европейского союза, и США. В начале недели в Министерстве иностранных дел РФ заявили о начале постоянных и системных ударов по Киеву. Предупредили посольства о необходимости эвакуировать дипломатический корпус и граждан. Глава МИД РФ Лавров лично проинформировал США о решении бить по Киеву.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Об ударах предупреждали и другие топ-чиновники РФ. А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев принялся пугать Запад.

"Граждане стран ЕС, вы должны осознать, что ваша власть односторонне вступила в войну с Россией. Поэтому будьте внимательны и ничему не удивляйтесь. Спокойный сон закончился. Но вы знаете, кого спросить почему!", — написал он на своей странице в соцсети Х.

Напомним, что ранее Медведев прокомментировал ответ европейцев на предупреждение эвакуировать посольства из Киева. По его словам, ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждение России. Что ж, очевидно, у них есть лишние дипломаты, и им нужно сократить их количество, убежден он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, на какой результат на самом деле рассчитывает Россия, распространяя заявления об ударах по Киеву. По его словам, враг проводит когнитивную операцию, сопровождаемую ракетами и гражданским террором. Обстрелы и террор летом они планировали заранее, но сейчас пытаются притворяться и масштабировать собственные возможности информационно, отметил он.



