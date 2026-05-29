Медведєв вибухнув новими погрозами: “спокійний сон закінчився”

Росія майже тиждень поспіль не припиняє погрожувати й Україні, і країнами Європейського союзу, і США. На початку тижня у Міністерстві закордонних справ РФ заявили про початок постійних та системних ударів по Києву. Попередили посольства про необхідність евакуювати дипломатичний корпус та громадян. Глава МЗС РФ Лавров особисто поінформував США про рішення бити по Києву.

Про удари попереджали й інші топпосадовці РФ. А заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв взявся лякати Захід.

“Громадяни країн ЄС, ви повинні усвідомити, що ваша влада односторонньо вступила у війну з Росією. Тож будьте пильними та нічому не дивуйтеся. Спокійний сон закінчився. Але ви знаєте, кого запитати чому!”, — написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.

Зазначимо, що раніше Медведєв прокоментував відповідь європейців на попередження евакуювати посольства з Києва. За його словами, ЄС заявив, що збереже свою дипломатичну присутність у Києві без змін, попри попередження Росії. Що ж, очевидно, у них є зайві дипломати, і їм потрібно скоротити їхню кількість, переконаний він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко розповів, на який результат насправді розраховує Росія, поширюючи заяви про удари по Києву. За його словами, ворог проводить когнітивну операцію, яку супроводжує ракетами та терором цивільних. Обстріли й терор влітку вони планували заздалегідь, але зараз намагаються удавати та масштабувати власні можливості інформаційно, зазначив він.



