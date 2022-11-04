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Медведев решил просветить россиян – оказывается РФ сегодня воюет не с Украиной и не с НАТО

Медведев поздравил россиян с праздником, рассказав о потусторонних силах, с которыми воюет Россия

сегодня, 16:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не перестает шокировать все новыми и новыми перлами. Так, оказывается, Россия сегодня воюет против сатаны и может всех отправить в геенну огненную. Как передает издание "Комментарии", об этом чиновник написал у себя в Телеграмм, поздравляя россиян с Днем народного единства.

Медведев решил просветить россиян – оказывается РФ сегодня воюет не с Украиной и не с НАТО

Медведев и Путин. Фото: из открытых источников

"В чём наше оружие? Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель", – написал экс-президент РФ.

Обращаясь к гражданам России, словно к каким-то сектантам Медведев отметил, что цель россиян – остановить верховного властелина ада, который добивается погибели, а россияне хотят жить.

Забыв о том, что Россия оккупировала часть территории Украины Дмитрий Медведев заявил, что Россия огромная страна, которая не нуждается в новых территориях. 

Медведеву мерещится, что с Россией воюет "часть умирающего мира", которая якобы ненавидит русских, "запрещает их язык, ценности и даже веру", а также "кучка безумных нацистов-наркоманов", "большая стая лающих собак из западной псарни" и "разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин назвал число мобилизованных россиян, которых уже отправил воевать в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало - в истории о "грязной бомбе" поставлена жирная точка: как побороть ядерный и энергетический шантаж России.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/206
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