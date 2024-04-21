logo

BTC/USD

65405.86

ETH/USD

3180.11

LTC/USD

85.30

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев с оскорблениями отреагировал на решение США о помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев с оскорблениями отреагировал на решение США о помощи Украине

Появилась реакция Дмитрия Медведева по поводу голосования Палаты представителей о пакете помощи Украине.

сегодня, 08:27
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал голосование Палаты представителей США, поддержавших проект помощи Украине на 61 млрд долларов. Бывший президент РФ пожелал, чтобы в США началась гражданская война. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев с оскорблениями отреагировал на решение США о помощи Украине

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев назвал помощь Украине от США "русофобским" решением и с оскорблениями прокомментировал голосование в Палате представителей.

"В том, что американские законодатели одобрят помощь банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских уродов", — сказал Медведев.

Затем заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что желает Соединенным Штатам войны с применением танков, самолетов, артиллерии и другого вооружения.

"С учетом русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США скорейшим самим погрузиться в новую гражданскую войну… которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХІ века – Соединенных Штатов Америки", — добавил Медведев.

Напомним, 20 апреля Палаты представителей проголосовала 311 голосами за пакет помощи Украине на 61 млрд долларов. Из них 49,9 млрд долларов пойдут на оборонные расходы, 7,8 – на бюджетную помощь, 1,57 – на экономическую поддержку, а остальные на разминирование и защиту границ. После Палаты представителей законопроект должен поддержать Сенат США, голосование которого состоится 23 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на решение о помощи Украине от США.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, назвавшем условия России для мирных переговоров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости