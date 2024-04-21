Медведев с оскорблениями отреагировал на решение США о помощи Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал голосование Палаты представителей США, поддержавших проект помощи Украине на 61 млрд долларов. Бывший президент РФ пожелал, чтобы в США началась гражданская война. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев назвал помощь Украине от США "русофобским" решением и с оскорблениями прокомментировал голосование в Палате представителей.

"В том, что американские законодатели одобрят помощь банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских уродов", — сказал Медведев.

Затем заместитель председателя Совета Безопасности РФ заявил, что желает Соединенным Штатам войны с применением танков, самолетов, артиллерии и другого вооружения.

"С учетом русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США скорейшим самим погрузиться в новую гражданскую войну… которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХІ века – Соединенных Штатов Америки", — добавил Медведев.

Напомним, 20 апреля Палаты представителей проголосовала 311 голосами за пакет помощи Украине на 61 млрд долларов. Из них 49,9 млрд долларов пойдут на оборонные расходы, 7,8 – на бюджетную помощь, 1,57 – на экономическую поддержку, а остальные на разминирование и защиту границ. После Палаты представителей законопроект должен поддержать Сенат США, голосование которого состоится 23 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский отреагировал на решение о помощи Украине от США.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, назвавшем условия России для мирных переговоров.