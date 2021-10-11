Медведев считает бессмысленными контакты с украинской властью: почему

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил тезисы, почему, по его мнению, контакты с украинской властью не имею смысла. Статью, в которой он высказал свое мнение, обнародовал "Коммерсантъ".

Дмитрий Медведев - фото: twitter (medvedevrussia)

По словам Медведева, Украина ищет свою идентичность и особый путь, якобы сочиняя отдельную историю. Российский политик считает, что украинский лидер Владимир Зеленский " сменил политическую и нравственную ориентацию". При этом Медведев называет наше государство "измученным", а его первых лиц "людьми, не имеющими устойчивой самоидентификации". Политический деятель считает руководителей Украины несамостоятельными и, по его мнению, страной якобы управляют другие государства.

"Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины состоит еще и в том, что во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди. Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре", — написал в своей статье Дмитрий Медведев.

Кроме того, российский политик резко высказался в адрес "Крымской платформы", состоявшейся в Украине 23 августа, и на которой страны-участницы не признали аннексию и оккупацию украинских территорий.

Медведев добавил, что России стоит иметь дело с теми украинскими руководителями, которые будут нацелены на построение "равноправных и взаимовыгодных отношений" с РФ.

Ранее издание "Комментарии" писало, что Арестович рассказал, как прекратить войну на Донбассе и за пять минут деоккупировать Крым.

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