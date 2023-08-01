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Медведев сделал безумное заявление о поступке Ольги Харлан, не пожавшей руку россияне

В РФ заговорили о четвертовании для нарушающих правила

сегодня, 16:52
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший российский президент Дмитрий Медведев отреагировал на скандал, произошедший на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Там украинка Ольга Харлан не пожала руку российской спортсменке Анне Смирновой. Соответствующее заявлению он сделал в своем telegram-канале .

Медведев сделал безумное заявление о поступке Ольги Харлан, не пожавшей руку россияне

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Он заявил, что нарушать правила нельзя. Также сказал, что в Средневековье за это рубили голову или четвертовали.


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"Здесь все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, нужно ли давить руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае. В Средние века за это просто рубили голову. У нас четвертовали. Как-то так", – написал Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Вашингтон отреагировал на ядерные угрозы Медведева. Угрозы применить ядерное оружие, иногда звучащие от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, являются безрассудной и безответственной риторикой. Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности при Белом доме, сообщает CNN. В США подтвердили, что до сих пор не зафиксированы никакие признаки того, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия.

Представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что США внимательно мониторят ситуацию и следят за происходящим, но пока нет оснований для корректировки ядерной позиции страны. Следует отметить, что Медведев в очередной раз разошелся в угрозах в адрес стран Запада. Бывший президент России заявил, что если контрнаступление украинских военных будет успешным, то российскому командованию придется приказать о применении ядерного оружия.



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