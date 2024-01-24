Медведев сделал безумное заявление об авиакатастрофе российского ИЛ-76

24 января Минобороны РФ заявило о сбитии самолета Ил-76 с якобы украинскими военнопленными. По словам россиян, на сбитом Ил-76 было 65 пленных, а также 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на фоне информации о падении российского Ил-76 предупредил, что продолжит уничтожать российские ракетные установки и самолеты, если они будут представлять угрозу городам Украины, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Но пропагандисты начали заявлять, что обмена пленными теперь не будет. Свое циничное заявление решил также опубликовать бывший российский президент Дмитрий Медведев, заявивший, что падение самолета Ил-76 – "результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве".



Политическая марионетка, предположительно имеющая проблемы с алкоголем, цинично обвинила во всем украинскую сторону, цитируя нарративы кремлевской пропаганды.

"История с уничтожением самолета Ил-76 – результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве. Дальше будет только хуже: для сохранения своей власти с легкостью они будут убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО. Будут беспощадно бомбить свои города и села, стирая в пыль свои дома и испепеляя своих стариков и детей. Здесь нет никаких ограничителей. Ведь на карту поставлено главное – власть и деньги",- сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший пленный объяснил , что не так с авиакатастрофой Ил-76. Находившийся в российском плену ветеран ВСУ Макс Колесников отреагировал на информацию министерства обороны РФ, которое заявило, что на сбитом российском самолете находились военнопленные. По его словам, это 100% ложь россиян.

