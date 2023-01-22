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Медведев сделал новое заявление через "Рамштайн" и придумал спасение для РФ

Медведев надеется на новую коалицию против США

сегодня, 19:14 comments1141
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Автор:

Лиля Воробьева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова сделал очередное истерическое заявление о новом заседании в формате "Рамштайн" . Кроме того, кремлевский политик придумал новое спасение для России, заявив, что теперь надеется на то, что "США бросят Европу и Украину". Об этом он написал в своем телеграмме-канале.

Медведев сделал новое заявление через "Рамштайн" и придумал спасение для РФ

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Бывший российский президент посетовал на результаты заседания в формате "Рамштайн". По его словам, "Россию хотят уничтожить".

"Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги непременно будут долго пытаться измотать нас, а лучше уничтожить. И оружия у них достаточно. Если надо, начнут делать новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто", — сказал Медведев.

Кроме жалоб, истерики и угроз, Медведев нашел "запасной выход" для России. Он начал фантазировать о том, что другие государства создадут коалицию против Запада и США. Америка оставит на произвол судьбы ЕС и Украину.

"Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и стая их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества во время длительных войн. И тогда Штаты окончательно бросят старую Европу и остатки несчастных". украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", — начал фантазировать он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда состоится следующий Рамштайн и о передаче какой техники будет идти речь. Министр обороны Украины Алексей Резников объявил, когда состоится следующая встреча. В то время как Офис президента назвал о какой военной технике будут говорить на встрече министров обороны в Германии.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/254
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