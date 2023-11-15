Медведев сделал новый безумный прогноз для Украины: при чем здесь США

Кремлевская марионетка Дмитрий Медведев уже радуется принятию в США законопроекта о продлении временного финансирования правительства, не предусматривающего финансирование для Украины и Израиля. Палата представителей США поддержала этот законопроект, чтобы предотвратить "шатдаун". Так что бывший российский президент в своем Телеграмме сделал новое безумное заявление о финансовой поддержке Украины.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Уже традиционно Медведев во всем обвинил США и заявил, что Израиль " для Конгресса США важнее" собственной страны.

"Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и не вполне технические. Понятно, что нового года все восстановят. Однако важный симптом развития болезни. Если история с Израилем очевидно техническая, потому что эта страна для Конгресса США важнее за собственную, так с украинским режимом все сложнее", — написал он.

А дальше он начал фантазировать, употребляя при этом нецензурную лексику, игнорируя колоссальные потери России в боях за Авдеевку. По его словам, поддержка Украины "приближается к неизбежному концу".

"И дело не только в ссорах республиканцев и демократов накануне выборов президента США. Просто уже надоели. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха произошла. Короче, поддержка "сукиного сына", что отвязался, близится к неизбежному концу. Конечно, не мгновенно",- сделал новое безумное заявление он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Конгрессе назвали фамилию человека, через которого блокируется помощь Украине . Конгресс США должен как можно скорее согласовать новый пакет военной помощи Украине. Нельзя откладывать этот вопрос на месяц и больше. Его следует закрыть в течение недели, иначе Киев окажется в крайне "опасном положении". То, что сейчас происходит в Конгрессе – это политика, которую разыгрывают сторонники Дональда Трампа. Он единственный человек, кому это на руку. Такое заявление сделал представитель демократов Адам Смит на саммите Politico Defense.