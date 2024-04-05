Медведев сделал скандальное заявление о военных НАТО в Украине. Что предложил

Дмитрий Медведев в очередной раз отметился бестолковыми и агрессивными заявлениями по поводу возможного участия военных НАТО в войне в Украине.

Дмитрий Медведев

По его мнению, военных НАТО не нужно брать в плен, а сразу убивать. При этом он считает, что страна-агрессор должна установить максимально высокие премии за каждого убитого солдата НАТО.

При этом неадекватный Медведев пошел еще дальше и заявил, что Россия не должна отдавать тела убитых.

"И трупов им не отдавать. Пусть страдают родственники на чужбине"

, – заявил бывший президент России.

По его больному мнению, россияне должны относиться к военным Альянсам, как к "карателям типа гитлеровского СС".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дмитрий Медведев неоднократно отличался неадекватными заявлениями по Украине и ее союзникам. Кроме того, он регулярно угрожает Западу уничтожить его ядерным оружием, если там решат существенно поддерживать Украину в войне и предоставить ей оружие, с которым Силы обороны одержат победу над агрессором.

При этом, как выяснилось, в Соединенных Штатах верят в то, что Россия может ударить по Америке тактическим ядерным оружием. Вроде бы, такие неадекватные угрозы воспринимает как реальные советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Якобы именно поэтому Америка не предоставляет Украине все необходимое оружие, которое привело бы к победе.

Вместе с тем, политолог Петр Олещук иронизирует, что, похоже, у НАТО есть свой "аналитик", изучающий посты Медведева в соцсетях, и исходя из его неадекватных угроз, вырисовывает те "красные линии", которые не должны переходить партнеры Украины, чтобы не разозлить Россию.



