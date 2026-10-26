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Недилько Ксения
Представители российского руководства в очередной раз подвергли критике санкционную политику демократических государств. По мнению Москвы, экономические ограничения и таможенные барьеры превратились в инструмент влияния на страны, не входящие в западный блок.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Политик считает, что западные столицы пользуются своими преимуществами в ключевых областях для сдерживания других геополитических игроков.
По официальным данным российской стороны, масштабы международного давления на Москву добились беспрецедентных показателей. В частности, речь идет о десятках тысяч различных запретов.
В то же время он резюмировал, что сам факт введения такого количества ограничений очень показателен для оценки современной системы международных отношений.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальные представители Российской Федерации прокомментировали возможность масштабирования локальных гуманитарных соглашений. В Москве считают, что текущий опыт взаимодействия на юге Украины может быть использован и на других участках фронта.
"Механизм прекращения огня в Олешках может послужить примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также выразил надежду на то, что Украина в полном объеме выполнит обязательства, взятые в рамках этой гуманитарной операции в Херсонской области. В то же время в Кремле подчеркивают, что локальные договоренности не означают всеобщей заморозки боевых действий на фронте.