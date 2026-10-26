Представители российского руководства в очередной раз подвергли критике санкционную политику демократических государств. По мнению Москвы, экономические ограничения и таможенные барьеры превратились в инструмент влияния на страны, не входящие в западный блок.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Страны Запада и раньше, тем более сейчас, активно используют санкции, тарифы и торговую блокаду как средство политического давления против многих государств мирового большинства", — заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время выступления на заседании профильного комитета движения "За свободу наций!".

Политик считает, что западные столицы пользуются своими преимуществами в ключевых областях для сдерживания других геополитических игроков.

По официальным данным российской стороны, масштабы международного давления на Москву добились беспрецедентных показателей. В частности, речь идет о десятках тысяч различных запретов.

"Россия как стояла, так и стоит, и развивается даже под давлением этих 30 тысяч мер", — добавил заместитель председателя Совбеза РФ, назвав введенные санкции незаконными и односторонними.

В то же время он резюмировал, что сам факт введения такого количества ограничений очень показателен для оценки современной системы международных отношений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальные представители Российской Федерации прокомментировали возможность масштабирования локальных гуманитарных соглашений. В Москве считают, что текущий опыт взаимодействия на юге Украины может быть использован и на других участках фронта.

"Механизм прекращения огня в Олешках может послужить примером для достижения аналогичных договоренностей и на других участках", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также выразил надежду на то, что Украина в полном объеме выполнит обязательства, взятые в рамках этой гуманитарной операции в Херсонской области. В то же время в Кремле подчеркивают, что локальные договоренности не означают всеобщей заморозки боевых действий на фронте.