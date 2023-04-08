Медведев снова озвучил фантастический прогноз будущего для Украины

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает занимать первой место во внутреннем российском рейтинге самых бредовых заявлений топ-спикеров Кремля. Так экс-президент России заявил, якобы Украина "исчезнет, потому что никому не нужна". Как передает портал "Комментарии", свое заявление Медведев сделал в соцсетях.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Стоит отметить, публикация Медведева озаглавлена словами "Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна".

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После этого Дмитрий Медведев "аргументирует", что Украина "не нужна России", которая уже больше года ведет полномасштабную войну и пытается оккупировать территории.

После этого российский политик размышляет, что Украина "не нужна" Европе, США, Африке и Латинской Америке, Азии и России.

В конце своего спича замсекретаря Совбеза РФ заявил, якобы "Украина не нужна украинцам", которые уже более 400 дней защищаются от российской армии.

Медведев также вспомнил о "порождениях СССР" и "большой великой России".

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