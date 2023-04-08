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У Путина "анонсировали" химическую атаку по Украине

В провокациях РФ традиционно обвиняет ВСУ

сегодня, 10:17
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Автор:

Кравцев Сергей

В Минобороны страны-агрессора заявили о якобы подготовке химической атаки по Сумской области. В провокациях враг традиционно обвиняет ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

У Путина "анонсировали" химическую атаку по Украине

Химическое оружие. Фото: из открытых источников

Оккупанты цинично нафантазировали, что так называемая "атака" якобы готовится "под руководством Офиса президента Украины". И вроде бы направлена на "дискредитацию Российской Федерации на международной арене".


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Минобороны РФ выдумало, что украинская армия якобы планирует инсценировать "провокацию-обстрел с применением ядовитых веществ", чтобы затем обвинить в преступлении Россию на трибуне Совбеза ООН и "задокументировать" применение российскими вооруженными силами "химического оружия".                                                                            

"Для ее реализации за последние две недели в населенном пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого столкновения с российскими войсками", — говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российское руководство готовится начать новую информационную атаку, чтобы усилить давление на Запад и вынудить Украину к переговорам о мире на тех условиях, которые выгодны Москве.                                       

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорят заявления Турции о войне в Украине – как Анкара может помочь приблизить мир. Эксперты озвучили свое виденье в эксклюзивном интервью нашему порталу.




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Источник: https://t.me/mod_russia/25472
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