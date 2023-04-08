У Путина "анонсировали" химическую атаку по Украине

В Минобороны страны-агрессора заявили о якобы подготовке химической атаки по Сумской области. В провокациях враг традиционно обвиняет ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Химическое оружие. Фото: из открытых источников

Оккупанты цинично нафантазировали, что так называемая "атака" якобы готовится "под руководством Офиса президента Украины". И вроде бы направлена на "дискредитацию Российской Федерации на международной арене".

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Минобороны РФ выдумало, что украинская армия якобы планирует инсценировать "провокацию-обстрел с применением ядовитых веществ", чтобы затем обвинить в преступлении Россию на трибуне Совбеза ООН и "задокументировать" применение российскими вооруженными силами "химического оружия".

"Для ее реализации за последние две недели в населенном пункте Ахтырка Сумской области якобы подготовлен участок "передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого столкновения с российскими войсками", — говорится в заявлении.

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