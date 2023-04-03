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Медведев странно отреагировал на убийство военкора Татарского и дал безумный совет

Медведев заявил, что люди, получающие деньги с украинских источников – это "враги и предатели"

сегодня, 19:26
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Автор:

Лиля Воробьева

На убийство Владлена Татарского отреагировал скандальный заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, сделавший очередное странное заявление. Кремлевский политик посоветовал россиянам писать доносы "о случаях украинского финансирования" в России. Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".

Медведев странно отреагировал на убийство военкора Татарского и дал безумный совет

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев сказал, что граждане, получающие деньги якобы из украинских источников, "являются предателями и нарушают закон".


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"Такой человек — враг, о нем необходимо уведомить спецслужбу или правоохранительные органы", — сказал Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский прокомментировал убийство военкора Татарского. Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб коллаборант и пропагандист Владлен Татарский. Следовательно, глава государства заявил, что об этом должна думать Россия.

Также "Комментарии" сообщали о том, что означает убийство Татарского. Взрыв вечером 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга унес в жизнь пропагандиста Владлена Татарского, россияне предсказуемо списали на "террористические действия киевского режима". Уже даже задержали подозреваемую в убийстве – россиянку Дарью Трепову, которая принесла "взрывную" статуэтку на последний вечер Татарского. По мнению нардепа Гончаренко, из этого можно сделать один краткий вывод: российская ФСБ либо совсем разучилась работать (у нее под носом убивают один из рупоров кремля), либо сама занялась этой чисткой. Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян обращает внимание на то, что кремль имеет серьезную проблему с тем, что поддержка войны не растет, радикализация общества не происходит.  



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Источник: https://ria.ru/20230403/medvedev-1862598667.html
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