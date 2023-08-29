Медведев угрожает НАТО из-за согласия Запада на уничтожение всего российского в Крыму

Российский политик Дмитрий Медведев пригрозил Апокалипсисам всем странам НАТО. Бывший президент отреагировал на слова советника ОП Михаила Подоляка, который заявил, что Запад пришел к консенсусу о необходимости Украины уничтожать все российское в Крыму.

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев считает, что если Запад беспрепятственно разрешает Украине бить по российским военным в Крыму, это дает разрешение России атаковать другие страны.

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"Если это правда, это прямое юридическое доказательство соучастия Запада в войне против России. Рафинированный casus belli и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО", — пишет Медведев.

jus ad bellum – это латинское выражение, разрешающее право государства к ведению войны. Кроме того, Медведев в очередной раз пригрозил концом света, заявив, что "пророчества Апокалипсиса все ближе" и процитировал коммунистического лидера Никиту Хрущева.

"Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним", – написал Медведев слова Хрущева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Дмитрия Медведева по поводу данных украинской разведки об остатке ракет в России. Представитель ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий указал на типы российских ракет, которыми военные РФ чаще всего избивают по Украине и их количество.

Также "Комментарии" писали, что россияне вывели из Украины танки последнего поколения. В начале июля россияне утверждали, что их современные танки Т-14 "Армата" начали вести боевые действия в Украине, однако теперь их уносят с поля боя. В России такое решение объяснили необходимостью усовершенствовать танки четвертого поколения.