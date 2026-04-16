Медведев в истерике: пригрозил ударами по Европе и назвал точные цели для атак РФ

В России прозвучали новые резкие заявления в адрес европейских стран, поддерживающих Украину. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударами по объектам в Европе, которые, по утверждению Москвы, связаны с производством дронов для Украины.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Министерство обороны России обнародовало перечень предприятий в ряде европейских государств, якобы вовлеченных в производство беспилотников и другого оборудования для украинской армии. В списке упоминаются компании в Великобритании, Германии, Польше, Нидерландах, странах Балтии и Скандинавии.

В российском ведомстве считают, что 26 марта 2026 года руководство ряда европейских стран якобы приняло решение о наращивании производства и поставке Украине БПЛА для ударов по территории России.

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Минобороны РФ и пригрозил, что Россия может совершить атаку по этим целям.

"Заявление Министерства обороны России следует воспринимать буквально: список европейских объектов, производящих дроны и другое оборудование, представляет собой список потенциальных целей для Вооруженных сил России. Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!", — заявил Медведев.

В Минобороны РФ в то же время предупредили, что увеличение поставок беспилотников Украине может привести к "непредсказуемым последствиям" и дальнейшей эскалации. Несмотря на это, страны ЕС и НАТО ранее неоднократно заявляли, что будут продолжать помощь Украине, в том числе в сфере оборонных технологий, включая беспилотные системы.

