Медведєв в істериці: пригрозив ударами по Європі та назвав точні цілі для атак РФ

У Росії пролунали нові різкі заяви на адресу європейських країн, які підтримують Україну. Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив ударами по об’єктах у Європі, які, за твердженням Москви, пов’язані з виробництвом дронів для України.

Міністерство оборони Росії оприлюднило перелік підприємств у низці європейських держав, які нібито залучені до виробництва безпілотників та іншого обладнання для української армії. У списку згадуються компанії у Великій Британії, Німеччині, Польщі, Нідерландах, країнах Балтії та Скандинавії.

У російському відомстві вважають, що 26 березня 2026 року керівництво низки європейських країн нібито прийняло рішення про нарощування виробництва та постачання Україні БПЛА для ударів по території Росії.

Дмитро Медведєв прокоментував заяву Міноборони РФ та пригрозив, що Росія може здійснити атаку по цим цілях.

"Заява Міністерства оборони Росії слід сприймати буквально: список європейських об’єктів, які виробляють дрони та інше обладнання, є списком потенційних цілей для Збройних сил Росії. Коли удари стануть реальністю, залежить від того, що буде далі. Спіть спокійно, європейські партнери!", — заявив Медведєв.

У Міноборони РФ водночас попередили, що збільшення постачання безпілотників Україні може призвести до "непередбачуваних наслідків" і подальшої ескалації. Попри це, країни ЄС і НАТО раніше неодноразово заявляли, що продовжуватимуть допомогу Україні, зокрема у сфері оборонних технологій, включно з безпілотними системами.

