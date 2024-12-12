Медведев в Китае усомнился в способностях Трампа: что произошло

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Ткачик Олеся
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Китае, прокомментировал обещание новоизбранного президента Дональда Трампа остановить войну в Украине за 24 часа.
Дмитрий Медведев
По его словам, такое заявление нужно воспринимать исключительно, как предвыборное.
При этом он добавил, что анализируя войну в Украине нужно понимать, что сейчас происходит.
"Есть реальная ситуация, сложившаяся на земле. Есть изменения в Конституции Российской Федерации. Есть те условия, которые были объявлены президентом Владимиром Путиным в начале "специальной военной операции". Есть наши обеспокоенности, мягко говоря, тем, каким образом развиваются события вокруг НАТО и возможного членства Украины", — сказал Медведев.
По его словам, разрешить военный конфликт можно будет исключительно после того, как на все эти вопросы Россия получит ответы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Медведев заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной по окончании войны, однако на условиях Москвы. При этом известно, что ранее кремлевский диктатор Путин заявил, что требует от Украины безъядерного, нейтрального и внеблокового статуса, в частности отказа от движения к членству в НАТО. Кроме того, ВСУ должны оставить четыре области, не полностью оккупированные Россией: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, РФ хочет радикального сокращения Вооруженных сил Украины и особых условий для русскоязычных, в том числе и статус для русского языка как второго государственного.
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