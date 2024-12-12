Медведев в Китае усомнился в способностях Трампа: что произошло

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Китае, прокомментировал обещание новоизбранного президента Дональда Трампа остановить войну в Украине за 24 часа.

Дмитрий Медведев

По его словам, такое заявление нужно воспринимать исключительно, как предвыборное.

"О возможности урегулировать такой сложнейший кризис "за один день" я умолчу. Думаю, что это все-таки из набора предвыборных лозунгов", — сказал Медведев.

При этом он добавил, что анализируя войну в Украине нужно понимать, что сейчас происходит.

"Есть реальная ситуация, сложившаяся на земле. Есть изменения в Конституции Российской Федерации. Есть те условия, которые были объявлены президентом Владимиром Путиным в начале "специальной военной операции". Есть наши обеспокоенности, мягко говоря, тем, каким образом развиваются события вокруг НАТО и возможного членства Украины", — сказал Медведев.

По его словам, разрешить военный конфликт можно будет исключительно после того, как на все эти вопросы Россия получит ответы.

"Если на все эти вопросы будут даны ответы, то, конечно, переговоры в будущем при деятельном участии администрации США, наверное, возможны. Но до этого надо дожить. Очевидно, что в начале года это станет для всех понятно", — сказал Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Медведев заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной по окончании войны, однако на условиях Москвы. При этом известно, что ранее кремлевский диктатор Путин заявил, что требует от Украины безъядерного, нейтрального и внеблокового статуса, в частности отказа от движения к членству в НАТО. Кроме того, ВСУ должны оставить четыре области, не полностью оккупированные Россией: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Кроме того, РФ хочет радикального сокращения Вооруженных сил Украины и особых условий для русскоязычных, в том числе и статус для русского языка как второго государственного.



