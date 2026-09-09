Медведев вдруг заговорил о скорейшем окончании войны: какие условия Москвы

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва якобы заинтересована в скорейшем завершении войны против Украины. Однако российский политик исключил возможность компромиссного урегулирования, настаивая на окончании войны исключительно на условиях Кремля.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев интервью российскому изданию "Ведомости" заявил, что Россия должна добиваться такого результата, который Москва сможет назвать своей победой в войне против Украины.

"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно быстрее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы прекратить возможность конфликта в будущем, разрастание его в мировой конфликт. Есть ли такая вероятность? К сожалению, да", — сказал Медведев.

По его словам, это вроде бы необходимо, чтобы не допустить нового витка боевых действий в будущем.

"Если мы по каким-то причинам не будем добиваться завершения конфликта на наших условиях, этот конфликт будет реанимироваться практически через короткие промежутки времени", — сказал Медведев.

При этом бывший президент РФ повторил традиционные для российской пропаганды обвинения в адрес западных государств, утверждая, что они якобы стремятся ослабить Россию. По словам Медведева, именно поэтому главной задачей Москвы является завершение войны "победой на наших условиях".

Таким образом, заявление Медведева не содержит предложения по конкретному компромиссному механизму прекращения боевых действий и сводится к ультимативным требованиям, чтобы потенциальное урегулирование отвечало интересам Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев истерически отреагировал на решение Армении вступить в ЕС.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле заговорили о возвращении Украины к границам 1991 года.