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Медведєв раптом заговорив про якнайшвидше закінчення війни: які умови Москви

Дмитро Медведєв заявив, що Росія зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни проти України.

9 вересня 2026, 21:30
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Slava Kot

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва нібито зацікавлена у якнайшвидшому завершенні війни проти України. Однак російський політик відкинув можливість компромісного врегулювання, наполягаючи на закінченні війни виключно на умовах Кремля.

Медведєв раптом заговорив про якнайшвидше закінчення війни: які умови Москви

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв інтерв'ю російському виданню "Ведомости" заявив, що Росія має домагатися саме такого результату, який Москва зможе назвати своєю перемогою у війні проти України.

"Звичайно, ми всі зацікавлені в тому, щоб конфлікт завершився якнайшвидше. Він має завершитися на наших умовах для того, щоб припинити можливість конфлікту в майбутньому, розростання його у світовий конфлікт. Чи є така ймовірність? На жаль, так", — сказав Медведєв.

За його словами, це нібито необхідно, щоб не допустити нового витка бойових дій у майбутньому.

"Якщо ми з якихось причин не добиватимемося завершення конфлікту на наших умовах, цей конфлікт реанімуватиметься практично через короткі проміжки часу", — сказав Медведєв.

При цьому колишній президент РФ повторив традиційні для російської пропаганди звинувачення на адресу західних держав, стверджуючи, що вони нібито прагнуть послабити та розділити Росію. За словами Медведєва, саме тому головним завданням Москви є завершення війни "перемогою на наших умовах".

Таким чином, заява Медведєва не містить пропозиції щодо конкретного компромісного механізму припинення бойових дій і зводиться до ультимативних вимог, щоб потенційне врегулювання відповідало інтересам Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв істерично відреагував на рішення Вірменії вступити до ЄС.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі заговорили про повернення України до кордонів 1991 року.



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