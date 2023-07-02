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Медведев выдал новое безумное заявление об истории Украины

У Медведева произошло очередное нападение истерики

сегодня, 17:09
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывший российский президент Дмитрий Медведев сделал новое безумное заявление об истории Украины. Новый трэш он написал в своем Telegram-канале.

Медведев выдал новое безумное заявление об истории Украины

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В своем спиче Медведев посетовал, что Украина собирается начать переговоры с Кремлем только по возвращении всех своих территорий. Но, по его мнению, Украины вроде бы не существует, а ее земли – просто "мятежная часть" Российской империи.


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А еще кремлевская марионетка вспомнила советский псевдоисторический фильм "Земля Санникова" и начала убеждать, что Украину якобы "основал" Владимир Ленин.

"Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты", – заявил российский политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев оскорбил двух президентов США и сравнил оппонентов со свиньями. Дмитрию Медведеву, которого уже окрестили политики "клоуном", на этот раз не понравились оценки западных СМИ и политиков последствий пригожинского мятежа для России. В ответ он оскорбил бывшего президента США Дональда Трампа и действующего главу сверхдержавы Джо Байдена.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Медведев пригрозил казнью Дуди . Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости остановить Россию как можно скорее. При этом он сравнил Россию с агрессивным диким зверем, который попробовал человеческое мясо и теперь не может остановиться. Глава Польши отметил, что в таких случаях зверь убивают. Ему угрозами и грязной бранью ответил экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Польский президент подчеркнул, что как только Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии и страны бывшей сферы влияния Советского Союза.



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comments

Обсуждения

kpv03

сегодня, 16:28

алкогольная деградация... типичный случай парафренного бреда..


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