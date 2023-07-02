Медведев выдал новое безумное заявление об истории Украины

Бывший российский президент Дмитрий Медведев сделал новое безумное заявление об истории Украины. Новый трэш он написал в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В своем спиче Медведев посетовал, что Украина собирается начать переговоры с Кремлем только по возвращении всех своих территорий. Но, по его мнению, Украины вроде бы не существует, а ее земли – просто "мятежная часть" Российской империи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

А еще кремлевская марионетка вспомнила советский псевдоисторический фильм "Земля Санникова" и начала убеждать, что Украину якобы "основал" Владимир Ленин.

"Украина – это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты", – заявил российский политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев оскорбил двух президентов США и сравнил оппонентов со свиньями. Дмитрию Медведеву, которого уже окрестили политики "клоуном", на этот раз не понравились оценки западных СМИ и политиков последствий пригожинского мятежа для России. В ответ он оскорбил бывшего президента США Дональда Трампа и действующего главу сверхдержавы Джо Байдена.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Медведев пригрозил казнью Дуди . Президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости остановить Россию как можно скорее. При этом он сравнил Россию с агрессивным диким зверем, который попробовал человеческое мясо и теперь не может остановиться. Глава Польши отметил, что в таких случаях зверь убивают. Ему угрозами и грязной бранью ответил экс-президент РФ, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Польский президент подчеркнул, что как только Россия придет в себя, она будет наступать на остальную территорию Украины, а затем и на Польшу, страны Балтии и страны бывшей сферы влияния Советского Союза.