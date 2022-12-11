Медведев выдал новое безумное заявление об Украине и врагах России

Бывший российский президент, а теперь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз выделился новым заявлением об Украине и пожаловался, насколько России сложно, ведь у нее враги со всех сторон. Об этом он написал, 11 декабря, в своем телеграмм-канале.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

"Псевдоукраинские шальные шавки с российскими фамилиями, взахлеб своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в пределах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится. Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малорросии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в ряде других мест, присягнувшим современным нацистам", — написал "запасной президент РФ".

Кроме этого, уже традиционно он начал угрожать, заявив, что именно поэтому, Россия продолжаю наращивать самые мощные средства поражения, в частности, основывающиеся на новых принципах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в оккупированном Крыму россияне разместили 10 военных аэродромов. Об этом говорится в тексте журналистов "Радио Свобода", проанализировавших спутниковые снимки российских военных объектов в Крыму, пишут "Комментарии". На каждом из аэродромов есть склады с боеприпасами и топливом. Если ударить по ним, то эффект от взрывов будет еще больше. Аэродром в Джанкое – один из важнейших для России во время полномасштабного вторжения. Он является основным аэропортом для российских боевых самолетов, воюющих на южном фронте. На этом аэродроме расположены по меньшей мере три склада с боеприпасами, более 50 вертолетов и множество обустроенных мест для размещения зенитно-ракетных комплексов. Также аэродром часто принимает истребители Су-25.

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