Заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сити холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты по меньшей мере 40 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Медведев прокомментировал теракт в Москве. Фото из открытых источников

"Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены в качестве террористов. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

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