logo

BTC/USD

63083.14

ETH/USD

3297.19

LTC/USD

82.34

USD/UAH

39.25

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев выдал очередную ахинею о массовом расстреле в Москве: что сказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев выдал очередную ахинею о массовом расстреле в Москве: что сказал

Бывший президент РФ призвал казнить террористов и репрессировать членов их семей

сегодня, 23:21
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сити холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты по меньшей мере 40 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Медведев выдал очередную ахинею о массовом расстреле в Москве: что сказал

Медведев прокомментировал теракт в Москве. Фото из открытых источников

"Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены в качестве террористов. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Как известно, в России неизвестные люди в камуфляже открыли огонь в концертном зале "Крокус сети холла", который находится на северо-западе Москвы. В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и более 100 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/medvedev_telegram/471
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости