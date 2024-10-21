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Ткачик Олеся
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель России максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. По его словам, в этом РФ помогают и сами США, ведь их цель – господство над Старым Светом.
Дмитрий Медведев
По его словам, альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что пока в РФ думаю, как же развалить США, в Вашингтоне наоборот всячески хотят сохранить Россию от распада и помогают ей в войне. Западу не нужно, чтобы в России сейчас что-нибудь распадалось, говорят аналитики. Как следствие, делается вид, что в мире очень боятся, что Путин нажмет на красную кнопку. А все потому, что в США уже начали готовить так называемое "демократическое правительство" для России, чтобы начать процесс "перезагрузки" отношений между странами. Например, в США пригрели так называемых российских оппозиционеров, а дочь Алексея Навального даже взяли работать в штаб Камалы Гаррис.
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