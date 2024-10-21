Медведев заявил, что РФ будет добиваться унижения и распада США: причины

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель России максимальное ослабление и унижение Запада, в том числе Европы. По его словам, в этом РФ помогают и сами США, ведь их цель – господство над Старым Светом.

Дмитрий Медведев

"А дальше цель может быть только одна – распад самих США. Либо – как минимум – создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора. И здесь уже видны перспективы нового баланса: ШОС, БРИКС, иные региональные союзы, всемерное развитие отношений со странами Глобального Юга", — заявил Медведев.

По его словам, альтернатива такому балансу сил – тотальная война до полного истребления человечества.

"Мир без баланса в сегодняшних условиях не вытянет даже десятка лет. Если Запад не осознает эту нехитрую истину – всем конец. И это не та ситуация, когда гибель одних будет означать победу других", — заявил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что пока в РФ думаю, как же развалить США, в Вашингтоне наоборот всячески хотят сохранить Россию от распада и помогают ей в войне. Западу не нужно, чтобы в России сейчас что-нибудь распадалось, говорят аналитики. Как следствие, делается вид, что в мире очень боятся, что Путин нажмет на красную кнопку. А все потому, что в США уже начали готовить так называемое "демократическое правительство" для России, чтобы начать процесс "перезагрузки" отношений между странами. Например, в США пригрели так называемых российских оппозиционеров, а дочь Алексея Навального даже взяли работать в штаб Камалы Гаррис.





