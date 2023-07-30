Медведев назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине

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Бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил Западу использованием ядерного оружия в случае дальнейших успешных действий украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети российского политика.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные своими действиями в Украине якобы предотвращают мировую войну. По словам российского политика, если ВСУ при поддержке НАТО удастся вернуть территории Украины, то Россия должна нанести ядерный удар.
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Таким образом, Дмитрий Медведев призывает врагов России поддерживать армию РФ.
Напомним, что Дмитрий Медведев периодически угрожает Западу применением ядерного оружия. Подобные угрозы были в случае атаки на Крымский мост, однако после очередных взрывов на мосту ядерное оружие не было применено.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что
Также "Комментарии" писали о Медведеве, который заговорил о возможном ядерном Апокалипсисе для Запада.
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