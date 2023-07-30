Медведев назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине

Бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил Западу использованием ядерного оружия в случае дальнейших успешных действий украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социальные сети российского политика.

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские военные своими действиями в Украине якобы предотвращают мировую войну. По словам российского политика, если ВСУ при поддержке НАТО удастся вернуть территории Украины, то Россия должна нанести ядерный удар.

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"Если представить, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они забрали часть нашей земли, то нам пришлось бы из-за правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия", — угрожает Медведев и добавляет, что другого выхода для России не остается.

Таким образом, Дмитрий Медведев призывает врагов России поддерживать армию РФ.

"Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают вспыхнуть мировому ядерному пожару", – заявил российский политик.

Напомним, что Дмитрий Медведев периодически угрожает Западу применением ядерного оружия. Подобные угрозы были в случае атаки на Крымский мост, однако после очередных взрывов на мосту ядерное оружие не было применено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев отреагировал на очередной удар дронов по Москве и пригрозил новыми атаками по местам, где россиян не ждут. Кроме того, российский политик заявил о необходимости атаковать гражданские объекты в Украине.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который заговорил о возможном ядерном Апокалипсисе для Запада.