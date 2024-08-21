Медведев заявил, что у России изменилась позиция по переговорам с Украиной после боев в Курской области

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после прорыва российской границы и боев в Курской области Кремль не намерен идти на переговоры до "полного разгрома врага". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Дмитрий Медведев о мирных переговорах. Фото из открытых источников

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность мирных переговоров после наступления украинских сил на Курскую область. По его словам, в последнее время якобы была возможность переговоров, однако не после порыва российской границы.

"В последнее время пусть и теоретически, но существовали... ранние ненужные переговоры по миру, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и последствиями", — заявил Медведев.

Однако после сражений в Курской области российский политик заявил, что Россия не будет идти на переговоры с Украиной.

"Теперь все все понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше никаких переговоров до полного разгрома врага!" — заявил Медведев.

Медведев также обвинил президента США Джо Байдена в помощи Украине, которая, по мнению российского политика, приносит бессмысленные расходы и гибель людей на войне, несмотря на то, что именно Россия начала неспровоцированное полномасштабное вторжение.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после боев в Курской области, в России сделали заявление по переговорам с Украиной и объяснили, отказался ли от них Путин.



Также "Комментарии" писали о том, почему российский диктатор Владимир Путин после наступления украинских сил на Курскую область изменил позицию по переговорам и отказывается от своего ультиматума по отношению к Украине.