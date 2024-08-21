Медведев заявил, что у России изменилась позиция по переговорам с Украиной после боев в Курской области

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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после прорыва российской границы и боев в Курской области Кремль не намерен идти на переговоры до "полного разгрома врага". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Дмитрий Медведев о мирных переговорах. Фото из открытых источников
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность мирных переговоров после наступления украинских сил на Курскую область. По его словам, в последнее время якобы была возможность переговоров, однако не после порыва российской границы.
Однако после сражений в Курской области российский политик заявил, что Россия не будет идти на переговоры с Украиной.
Медведев также обвинил президента США Джо Байдена в помощи Украине, которая, по мнению российского политика, приносит бессмысленные расходы и гибель людей на войне, несмотря на то, что именно Россия начала неспровоцированное полномасштабное вторжение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после боев в Курской области, в России сделали заявление по переговорам с Украиной и объяснили, отказался ли от них Путин.
Также "Комментарии" писали о том, почему российский диктатор Владимир Путин после наступления украинских сил на Курскую область изменил позицию по переговорам и отказывается от своего ультиматума по отношению к Украине.
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