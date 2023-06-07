Медведев заявил, что Украина начала большое контрнаступление

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Slava Kot
Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что украинские войска предприняли контрнаступательные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередное сообщение с нарративами российской пропаганды и обвинил Украину в агрессивных действиях и войне. Российский политик называет Украину врагом и указывает, что украинские военные перешли в долгожданное наступление.
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В своем сообщении экспрезидент РФ обвинил Запад, который, по словам Медведева, помогает Украине уничтожить Россию.
Дмитрий Медведев заявляет, что Россия должна остановить Украину, а затем начать свое собственное наступление. Интересно, что российский политик в своем сообщении называет Украину страной 404. Этот термин обычно используют для обозначения России, намекая на страну-ошибку, ведь отметка 404 свидетельствует об ошибке при загрузке страницы в интернете.
Также "Комментарии" писали о Рамзане Кадырове, который обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину. Чеченский лидер заявил, что переживает из-за ситуации, которая сложилась в Белгородской области, куда постоянно совершают рейды российские повстанцы.
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