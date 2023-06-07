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Медведев заявил, что Украина начала большое контрнаступление

Экспрезидент России Дмитрий Медведев сообщил, что украинские силы начали долгожданное контрнаступление.

сегодня, 14:25
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Автор:

Slava Kot

Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что украинские войска предприняли контрнаступательные действия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Медведев заявил, что Украина начала большое контрнаступление

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередное сообщение с нарративами российской пропаганды и обвинил Украину в агрессивных действиях и войне. Российский политик называет Украину врагом и указывает, что украинские военные перешли в долгожданное наступление.


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"Враг давно обещал большое контрнаступление. И вроде бы уже что-то начал", — сообщает Дмитрий Медведев.

В своем сообщении экспрезидент РФ обвинил Запад, который, по словам Медведева, помогает Украине уничтожить Россию.

"Враг и поддерживающий его западный мир готовы на все, чтобы стереть нашу страну с земли", — утверждает Медведев.

Дмитрий Медведев заявляет, что Россия должна остановить Украину, а затем начать свое собственное наступление. Интересно, что российский политик в своем сообщении называет Украину страной 404. Этот термин обычно используют для обозначения России, намекая на страну-ошибку, ведь отметка 404 свидетельствует об ошибке при загрузке страницы в интернете.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что член партии Путина назвал военным преступлением подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в Украине.

Также "Комментарии" писали о Рамзане Кадырове, который обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину. Чеченский лидер заявил, что переживает из-за ситуации, которая сложилась в Белгородской области, куда постоянно совершают рейды российские повстанцы.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/335
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