Медведев заявил готова ли Россия к переговорам с Западом

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Slava Kot
В ходе беседы с журналистами заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время отношения между Россией и странами Запада находятся на самом низком уровне. Российский политик также обвинил Запад в военной поддержке против РФ и ответил, могут ли состояться переговоры с Западом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Российский политик Дмитрий Медведев утверждает, что каждый раз, когда Украина получает западное оружие, мир становится все ближе к уничтожению.
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В конце заместитель председателя Совета Безопасности РФ спросили, возможны ли переговоры Российской Федерации со странами Запада.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили войной странам, которые попытаются арестовать Владимира Путина.
Также "Комментарии" писали, что Венгрия озвучила свою позицию по решению Международного уголовного суда об ордере на арест Путина. Представитель Орбана заявил, что законы Венгрии не позволяют осуществить арест. Напомним, что Венгрия является одной из более 120 стран мира, подписавших Римский устав, а это означает, что МКС имеет юридическую силу в этой стране.
https://world.comments.ua/ru/news/europe/ugorschina-povidomila-chi-gotova-areshtuvati-putina-na-svoiy-teritorii-709987.html
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так
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долбание руцкие алкаши. ну шо сказать,теперь по другому воспринимаю-русиш шван...