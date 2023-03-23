Медведев заявил готова ли Россия к переговорам с Западом

В ходе беседы с журналистами заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время отношения между Россией и странами Запада находятся на самом низком уровне. Российский политик также обвинил Запад в военной поддержке против РФ и ответил, могут ли состояться переговоры с Западом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Российский политик Дмитрий Медведев утверждает, что каждый раз, когда Украина получает западное оружие, мир становится все ближе к уничтожению.

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"Каждый день, когда они поставляют Украине иностранное оружие, приближает ядерный апокалипсис", — говорит россиянин и добавляет пропагандистское заявление, что "Украина является частью России, но по геополитическим причинам и ходу истории мы мирились с тем, что живем отдельно".

В конце заместитель председателя Совета Безопасности РФ спросили, возможны ли переговоры Российской Федерации со странами Запада.

"У меня нет иллюзий относительно того, что в ближайшее время мы снова сможем с ними общаться. С определенными странами и блоками нет смысла вести переговоры – они понимают только язык силы", — продолжает говорить Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили войной странам, которые попытаются арестовать Владимира Путина.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия озвучила свою позицию по решению Международного уголовного суда об ордере на арест Путина. Представитель Орбана заявил, что законы Венгрии не позволяют осуществить арест. Напомним, что Венгрия является одной из более 120 стран мира, подписавших Римский устав, а это означает, что МКС имеет юридическую силу в этой стране.













https://world.comments.ua/ru/news/europe/ugorschina-povidomila-chi-gotova-areshtuvati-putina-na-svoiy-teritorii-709987.html

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