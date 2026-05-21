Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев взорвался новыми пропагандистскими заявлениями, в которых попытался подвергнуть сомнению украинскую государственность. По словам чиновника, "в исторической перспективе гибель Украины неизбежна", а деградация страны является необратимым процессом, который, по его мнению, "никакие заявления Запада о поддержке Украины не остановят ее системный распад".

Медведев также манипулировал цифрами экономических потерь, утверждая, что "Украина потеряла почти половину своего промышленного потенциала и более 20% аграрного", а также "потеряла более 70% своей металлургии и доступа к полезным ископаемым на сумму свыше $12 трлн". На основе этого он заключил, что "Украина провалилась как государство, потому что не может жить без внешнего финансирования".

Напоследок представитель Кремля прибег к традиционным оскорблениям в адрес украинских властей, заявив, что "органы власти в Украине сейчас либо незаконны, либо потеряли полномочия". Он добавил, что страной якобы руководит лицо "без законных полномочий и с признаками распада личности", а сама "Украина живет в режиме внешнего управления", где процессами руководят иностранцы.

"Планировать россияне могут что угодно. Соловьев их вообще до Берлина планирует дойти. Но реальность такова, что это произойдет в клетке и наморднике", — резюмировал Андрей Коваленко.



