Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вибухнув новими пропагандистськими заявами, в яких спробував поставити під сумнів українську державність. За словами посадовця, "в історичній перспективі загибель України неминуча", а деградація країни є незворотним процесом, який, на його думку, "жодні заяви Заходу про підтримку України не зупинять її системний розпад".

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Медведєв також маніпулював цифрами економічних втрат, стверджуючи, що "Україна втратила майже половину свого промислового потенціалу та понад 20% аграрного", а також "втратила понад 70% своєї металургії та доступу до корисних копалин на суму понад $12 трлн.". На основі цього він зробив висновок, що "Україна провалилася як держава, бо не може жити без зовнішнього фінансування".

Наостанок представник Кремля вдався до традиційних образ на адресу української влади, заявивши, що "органи влади в Україні зараз або незаконні, або втратили повноваження". Він додав, що країною нібито керує особа "без законних повноважень та з ознаками розпаду особистості", а сама "Україна живе в режимі зовнішнього управління", де процесами керують іноземці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру протидії дезінформації з іронією відреагував на абсурдні заяви російських пропагандистів, які регулярно погрожують європейським країнам, порівнявши їхні фантазії з реальною військовою обстановкою.

"Планувати росіяни можуть що завгодно. соловйов їхній взагалі до Берліна планує дійти. Але реальність така, що це станеться хіба в клітці та наморднику", — резюмував Андрій Коваленко.



