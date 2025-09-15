Медведев заявил о войне НАТО с Россией

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложение стран НАТО сбивать российские БПЛА над Украиной будет означать войну НАТО с Россией. Об этом главный приспешник Путина написал в своих соцсетях.

"В Киев приехал целый министр обороны Эстонии. Угрожает. Ну теперь держись. Чем меньше страна, тем задиристее и глупее начальники. Позабавила и мощная европейская инициатива "восточный страж". Это, похоже, всё, что осталось от "коалиции желающих". Ну а если серьёзно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполётной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами!" – выдал свой очередной бред Медведев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что Хельсинки проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. Такое мнение он высказал в публикуемой пропагандистским агентством ТАСС колонке "Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность".

"После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас", — указал Медведев.