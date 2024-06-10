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Медведев жесткими словами реагирует на результаты выборов в Европарламент

Появилась реакция Дмитрия Медведева на поражение на выборах в Европарламент канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

сегодня, 17:07
Автор:
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Slava Kot
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С 6 по 9 июня в 27 странах ЕС прошли выборы в Европейский парламент. Несмотря на потерю небольшого количества голосов, проукраинское большинство сохранится в Европарламенте. На эти результаты выборов в ЕС отреагировал бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

Медведев жесткими словами реагирует на результаты выборов в Европарламент

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев набросился с критикой на президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Оолафа Шольца, партии которых лишились лидирующих позиций во время голосования в Европарламент. По словам заместителя секретаря Совбеза РФ обоим политикам "время на пенсию".

"Ну-ну, уважаемые никто Макрон и Шольц, вы видели результаты выборов в Европарламент? Они являются отражением вашей бездарной политики поддержки бандеровских властей в Украине ценой собственных граждан, вашей идиотской экономической и миграционной политики!", — пишет Медведев в социальной сети X.

Согласно предварительным результатам выборов в Европарламент, партия президента Франции Эмманюэля Макрона получила 15% голосов, что почти вдвое меньше количества голосов, которые получила партия его главной конкурентки пророссийской Марин Ле Пен. В результате Макрон объявил о роспуске парламента.

Партия Олафа Шольца финишировала третьей из 14% голосов, уступив главной оппозиционной партии Германии ХДС/ХСС и крайней правой "Альтернатива для Германии", набравшей 15% голосов.

Хотя Медведев критикует Шольца и Макрона за политику в отношении Украины, однако проукраинская коалиция, состоящая из Европейской народной партии, S&D и партии "Восстановление" получила на выборах 403 из 705 мест в Европарламенте. Это означает, что этих голосов достаточно, чтобы образовать проукраинское большинство во главе с Урсулой фон дер Ляен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах выборов в Европарламент и что от них ждать Украине.

Также "Комментарии" писали об опросе о том, нужно ли Украине быть членом ЕС.



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