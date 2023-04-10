Менеджер Porsche предложил тайное соглашение Кремлю – СМИ

Член наблюдательного совета Porsche Зигфрид Вольф предложил Путину помощь в восстановлении автомобильной промышленности, в том числе и российской машины "Волга". Для осуществления этой идеи планировалось использовать закрытые заводы Volkswagen в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Der Spiegel.

Менеджер Porsche Зигфрид Вольф. Фото из открытых источников

Porsche, владеющая концерном Volkswagen прекратила производство в России в начале марта 2022 года. Однако член наблюдательного совета Зигфрид Вольф преследовал цель вернуться на российский рынок. По данным немецкого издания Der Spiegel Вольф написал письмо Путину, что принадлежащие Volkswagen автомобили Skoda могут вновь производиться в России во второй половине 2023 года. Однако эти автомобили можно переделать, чтобы создать российские машины "Волга" и "Победа". Вольф отмечает, что таким образом может создать более 12 тыс. рабочих мест в России.

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Кроме того, член наблюдательного совета указал, что существует договоренность о таком соглашении с руководством Volkswagen, где партнером компании станет российская компания "ГАЗ". Руководство Volkswagen уверяет, что ничего не знало о письме Вольфа Путину. А издание Der Spiegel указывает, что Компания Вольфа "ПромАвтоКонсалт" была заинтересована приобрести предприятия Volkswagen у России, однако контракт так и не был заключен.

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