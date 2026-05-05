Мэр российского города обратился в ФСБ из-за ошибки на баннере «С днем Попеды»

Недилько Ксения
В городе Пит-Ях (Ханты-Мансийский автономный округ, РФ) разгорелся скандал вокруг праздничного оформления к 9 мая. На здании Детской школы искусств вывесили баннер с надписью "С днем Попеды!". Несмотря на то, что полотно с ошибкой сняли уже через 10 минут, глава города Сергей Елишев решил привлечь к делу Федеральную службу безопасности.
Мэр города уверен, что инцидент произошел не случайно. В комментарии российским СМИ он заявил о сознательном вредительстве со стороны исполнителя работ.
По словам чиновника, подрядчик действовал самовольно, не согласовав финальный вариант растяжки с администрацией. Сотрудники школы заметили ошибку в буквах почти сразу и сообщили руководству, однако фото баннера успело разлететься по сети.
Теперь мэрия Пит-Яха планирует передать дело силовикам для проверки политических мотивов исполнителя.
Городские власти пообещали исправить ситуацию и разместить новый баннер без ошибок в течение нескольких часов.
