logo_ukra

BTC/USD

81319

ETH/USD

2378.32

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Мер російського міста звернувся до ФСБ через помилку на банері «С днем Попеды»
commentss НОВИНИ Всі новини

Мер російського міста звернувся до ФСБ через помилку на банері «С днем Попеды»

Полювання на «диверсантів» у ХМАО: мер міста Пит-Ях доніс у ФСБ на підрядника через зіпсований банер

5 травня 2026, 16:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У місті Пит-Ях (Ханти-Мансійський автономний округ, РФ) розгорівся скандал навколо святкового оформлення до 9 травня. На будівлі Дитячої школи мистецтв вивісили банер із написом "С днем Попеды!". Попри те, що полотно з помилкою зняли вже за 10 хвилин, очільник міста Сергій Єлішев вирішив залучити до справи Федеральну службу безпеки.

Мер російського міста звернувся до ФСБ через помилку на банері «С днем Попеды»

Ілюстративне фото

Мер міста впевнений, що інцидент не є випадковістю. У коментарі російським ЗМІ він заявив про свідоме шкідництво з боку виконавця робіт.

"Ми розглядаємо це як диверсію, тому що він [підрядник] уже не раз був помічений. Аукціон вільний, інших на манежі немає — виходить, хто хоче. І ось він став переможцем — ми зобов'язані укласти контракт, хоча розуміємо, що він не зовсім грамотний і не обов'язковий", — зазначив Сергій Єлішев.

За словами посадовця, підрядник діяв самовільно, не погодивши фінальний варіант розтяжки з адміністрацією. Співробітники школи помітили помилку в буквах майже одразу та повідомили керівництво, проте фото банера встигло розлетітися мережею.

Тепер мерія Пит-Яха планує передати справу силовикам для перевірки політичних мотивів виконавця.

"Проводимо розслідування, аж до того, що будемо направляти в управління ФСБ — нехай розбираються. Тому що, коли ми прописуємо покроково діяльність і один підрядник зрозумів, а другий не зрозумів — нехай розбираються вже правоохоронні органи", — підкреслив очільник міста.

Міська влада пообіцяла виправити ситуацію та розмістити новий банер без помилок протягом кількох годин.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що Україна володіє технічними можливостями для проведення повітряних операцій безпосередньо над російською столицею під час урочистих заходів ворога. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, підкресливши зростання потужності вітчизняного ВПК: "Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини