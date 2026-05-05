Мер російського міста звернувся до ФСБ через помилку на банері «С днем Попеды»

У місті Пит-Ях (Ханти-Мансійський автономний округ, РФ) розгорівся скандал навколо святкового оформлення до 9 травня. На будівлі Дитячої школи мистецтв вивісили банер із написом "С днем Попеды!". Попри те, що полотно з помилкою зняли вже за 10 хвилин, очільник міста Сергій Єлішев вирішив залучити до справи Федеральну службу безпеки.

Мер міста впевнений, що інцидент не є випадковістю. У коментарі російським ЗМІ він заявив про свідоме шкідництво з боку виконавця робіт.

"Ми розглядаємо це як диверсію, тому що він [підрядник] уже не раз був помічений. Аукціон вільний, інших на манежі немає — виходить, хто хоче. І ось він став переможцем — ми зобов'язані укласти контракт, хоча розуміємо, що він не зовсім грамотний і не обов'язковий", — зазначив Сергій Єлішев.

За словами посадовця, підрядник діяв самовільно, не погодивши фінальний варіант розтяжки з адміністрацією. Співробітники школи помітили помилку в буквах майже одразу та повідомили керівництво, проте фото банера встигло розлетітися мережею.

Тепер мерія Пит-Яха планує передати справу силовикам для перевірки політичних мотивів виконавця.

"Проводимо розслідування, аж до того, що будемо направляти в управління ФСБ — нехай розбираються. Тому що, коли ми прописуємо покроково діяльність і один підрядник зрозумів, а другий не зрозумів — нехай розбираються вже правоохоронні органи", — підкреслив очільник міста.

Міська влада пообіцяла виправити ситуацію та розмістити новий банер без помилок протягом кількох годин.

