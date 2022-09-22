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Месть Владимира Путина, таким образом, он хочет наказать тех, кто протестует против мобилизации

Власти России раздают повестки протестующим против мобилизации.

сегодня, 14:58
Автор:

Slava Kot
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Задержанным участникам антимобилизационного митинга в Москве 21 сентября прислали повестки в военкоматы нескольких отделений полиции. Об этом задержанные рассказали журналистам ОВД-Инфо, занимающимся вопросами прав человека.

Месть Владимира Путина, таким образом, он хочет наказать тех, кто протестует против мобилизации

Месть Владимира Путина, таким образом, он хочет наказать протестующих. Фото из открытых источников

Задержанным вручали повестки в нескольких отделениях милиции Москвы. Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров обнародовал повестку, которую вручили одному из протестующих в отделении милиции Можайского района.

Жена одного из задержанных и доставленных в отделение полиции рассказала изданию Mediazone, что повестку ее муж получил лично от военного комиссара.

Месть Владимира Путина, таким образом, он хочет наказать тех, кто протестует против мобилизации - фото 2

Ему вручают повестку и говорят, что он не может отказаться от нее, потому что он гражданин России и завтра должен явиться в соответствующее учреждение, – сказала она.

Однако неизвестно, насколько численной была группа людей, которые получили повестки к военкоматам в России. По крайней мере, одному из задержанных, по данным правозащитников, угрожали возбудить уголовное дело за отказ подписать повестку.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Это событие сопровождалось протестами по всей России. По данным ОВД-Инфо, к утру 22 сентября в России было задержано по меньшей мере 1313 человек в 38 городах. Больше всего задержанных было в Санкт-Петербурге 478 и столицы России в Москве – 536 человек.

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Источник: https://ovd.news/news/2022/09/22/zhestkie-zaderzhaniya-i-povestki-v-voenkomat-itogi-akciy-protiv-mobilizacii-21
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